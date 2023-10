Pogo Penguin é um jogo de pinguim legal e fofo da DoubleDutch Games. Neste jogo você controla um pinguim em um pula-pula. Você tem que desviar dos obstáculos enquanto coleta o máximo de comida que puder. Durante a rodada você pode coletar muitos power-ups para facilitar sua vida e pular o mais longe que puder! Competir com seus amigos estabelecendo a melhor pontuação ou veja quem consegue saltar a maior distância. Ao saltar rapidamente sobre os obstáculos, o jogo dá um impulso que faz com que sua pontuação suba ainda mais rápido. O jogo oferece objetivos interessantes que você pode completar. Concluir um objetivo lhe dá uma bela recompensa. Colete moedas no nível e compre algumas atualizações legais na loja para o speedboost ou o ímã de moedas, ou compre atualizações para itens que você pode coletar no jogo, como invencibilidade ou o star boost! O jogo apresenta uma trilha sonora fofa, um fundo legal e personagens legais dos quais você deve se esquivar no seu pula-pula. Você pode definir um recorde? Avançar/Confirmar escolha (menu) - espaçoNavegar pelo menu - teclas de setaPogo Penguin foi criado por DoubleDutch Games. Eles também são conhecidos pelo famoso jogo Speed ​​Runners.

Site: poki.com

