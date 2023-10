Learn 2 Fly é um jogo de aventura onde você deve ensinar seu pinguim a voar. Neste jogo você pode coletar moedas para comprar todos os tipos de power-ups para fazer seu pinguim voar mais longe. Você pode começar comprando um guarda-chuva simples para flutuar durante o vôo em vez de cair, mas quando você avança no jogo, você pode comprar foguetes para se impulsionar para frente! Tente obter o melhor equipamento e voe o mais longe que você puder imaginar!Ensine seu pinguim a voar praticando em rampas e comprando diversos itens, como guarda-chuvas, para fazê-lo voar mais longe. Siga as instruções fornecidas no jogo para se atualizar. Learn 2 Fly foi desenvolvido pela HeroCraft.

Site: poki.com

