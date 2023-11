Super Kill-BOI 9000 é um jogo de sobrevivência roguelike onde você tem um robô fofo que se alimenta dos corações dos monstros que você mata e fica mais forte com atualizações legais. Como um stickman que empunha um bastão, você precisa de toda a ajuda que puder obter de seu companheiro robótico. Acerte todas as feras usando seu bastão e forneça Kill-BOI 9000 com seus corações, para que ele fique mais forte. Escolha entre uma grande variedade de armas e atualizações para combiná-las. Desbloqueie armas, armaduras e chapéus para personalizar seu equipamento! Existem 3 mapas e muitas atualizações para escolher: balas de canhão, granadas, buracos negros, drones, serras circulares e até atualizações de sinergia para aumentar o efeito de um poder. Você pode até jogar com seu amigo usando o modo cooperativo para 2 jogadores! Não se esqueça de voltar ao menu principal para puxar a alavanca do Kill-BOI em troca de 100 corações, para que você possa dar alguns itens épicos para o seu personagem. Certifique-se de compartilhar Super Kill-BOI 9000 com seu amigo e tente jogar juntos!Movimente-se - WASD ou teclas de setaSuper Kill-BOI 9000 foi criado por PlayWithFurcifer. Este é o primeiro jogo deles no Poki! Você pode jogar Super Kill-BOI 9000 gratuitamente no Poki.Super Kill-BOI 9000 pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

