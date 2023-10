Fantasy Merger é um jogo de gerenciamento que combina as partes divertidas de jogos de RPG de fantasia e jogos de batalha de cartas colecionáveis ​​em um pacote encantador. Seu objetivo é proteger sua carta de herói, fortalecê-la e matar todos os seus inimigos e saqueá-los. Toque no seu cartão repetidamente para turbinar seus ataques. Arraste e solte espadas e poções idênticas abaixo do seu cartão para fundi-las em versões mais fortes e evoluídas. Seu poder aumentará à medida que você mescla itens e derrota inimigos. Não deixe de visitar a loja com frequência para não perder nenhuma chance de ficar mais forte! Você está pronto para ser o herói mais valente que este tipo já viu? Toque no seu cartão repetidamente para turbinar seu ataque. Arraste e solte espadas e poções idênticas para fundi-las em uma versão mais forte e evoluída.Fantasy Merger foi criado pela Dedra Games. Eles têm outro jogo de plataformas speedrun no Poki: OvO DimensionsVocê pode jogar Fantasy Merger gratuitamente no Poki.Fantasy Merger pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

