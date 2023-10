Stick Defenders é um jogo de ação e fusão onde você combina unidades stickman em unidades mais fortes, para que possam proteger sua base de fases de inimigos. Combine homens armados idênticos, melhore suas habilidades ofensivas, melhore suas paredes e muito mais. Existem atividades paralelas divertidas, como "girar a roda", onde você pode obter itens surpreendentes para ajudá-lo a se tornar mais forte e desbloquear novas possibilidades. Certifique-se de usar suas habilidades na horda de inimigos que se aproxima assim que o tempo de espera terminar, para não ficar sobrecarregado por eles. Por quanto tempo você consegue segurar o forte em Stick Defenders? Use o botão esquerdo do mouse ou o dedo para selecionar e arrastar unidades. Arraste uma unidade e solte-a em cima de outra idêntica para mesclá-las.Stick Defenders foi criado por TinyDobbins. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers e PartyToons.Você pode jogar Stick Defenders gratuitamente no Poki.Stick Defenders pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets .

Site: poki.com

