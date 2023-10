Foggy Fox é um RPG de ação 3D onde você controla uma raposa que está em uma aventura para coletar itens e lutar contra inimigos. Nesta jornada hack-and-slash, você explorará um reino mágico onde pergaminhos e feitiços mágicos são reais, mas também monstros perigosos. Explore diferentes mundos através de portais, mas para fazer isso, você deve obter uma chave para desbloquear o poder do portal. Então ataque todos os inimigos que você vê no jogo e saqueie-os. Você deixará cair as chaves do portal mágico, novas armas, melhores armaduras, runas e muito mais. Você também encontrará NPCs interessantes ao longo do caminho que podem ajudá-lo. Você tem a astúcia necessária para sobreviver nessas terras nebulosas?Movimento - WASD ou teclas de setaAtaque - CTRL, X ou LInteract - E ou BDodge - Espaço, C ou KPause - ESCFoggy Fox é criado por Dragosha. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Foggy Fox gratuitamente no Poki.Foggy Fox pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

