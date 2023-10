Lovely Fox é um jogo de vestir 2D onde você pode personalizar a aparência de sua linda personagem raposa. Selecione entre quase uma dúzia de padrões de pele, diferentes cores de olhos, vários tipos de orelhas, rostos, caudas, focinhos, roupas, acessórios e muito mais! Você pode até mudar o plano de fundo para terras de inverno, vista para a fazenda ou natureza deslumbrante. A melhor parte é: você pode baixar uma foto da sua raposa quando terminar. Vá em frente e compartilhe sua criação incrível com seus amigos. Toque nos ícones nas laterais para experimentar itens diferentes. Toque na marca de seleção verde para salvar uma foto. Selecione - botão esquerdo do mouseLovely Fox foi criado pela Snails Animation. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

