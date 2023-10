Diff é um jogo de quebra-cabeça que apresenta um grupo de elementos e você tenta identificar o diferente. O jogo exibirá um conjunto da mesma letra, ícone ou emoji. Seu trabalho é detectar aquele que parece ou se comporta de maneira diferente e clicar nele assim que puder. Essa diferença pode estar na cor, tamanho, direção ou estilo de animação do elemento. Você presta atenção aos detalhes o suficiente para terminar o Diff sem cometer erros? Use o cursor do mouse para selecionar, arrastar e mover objetos. O Diff é criado pelo PixelJam. Confira seus outros jogos Cheap Golf e Dino Run no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Diff. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.