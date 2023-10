Bumpy Flop é um jogo de habilidade onde você tem que passar por uma variedade de obstáculos para terminar a fase. Todos os obstáculos que combinam com a cor do seu personagem estão seguros. Acertar qualquer outra cor resultará no fim do jogo! Use objetos da mesma cor para criar barreiras ao seu redor, que você pode usar para empurrar outros obstáculos, que você não pode tocar, para fora do caminho. Você consegue completar todas as etapas do Bumpy Flop? Controles: Mover - wasd ou mouse Reiniciar - enterSobre o criador:Bumpy Flop foi criado pela Working Title Studios. Eles são conhecidos por Super Planet Fun Time e Floppy Tower, ambos jogáveis ​​no Poki!

Site: poki.com

