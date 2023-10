Infinite 8 é um jogo de habilidade onde você deve dirigir seu carro pelas pistas sem bater nas fronteiras! Continue à deriva para aumentar sua pontuação. Depois de fazer uma boa corrida, a barra brilhará em azul e você ganhará mais pontos a cada rodada, além de poder acertar as laterais uma vez. Sobre o criador:Infinite 8 foi criado pela Zonda Creative Studios, eles são conhecidos por Crane Madness e Barbershop Inc., ambos jogáveis ​​aqui no Poki!

