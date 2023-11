Double Dodgers é um jogo de habilidade onde você deve guiar seu personagem andando por uma calçada perigosa enquanto joga no seu celular! Mova-se da esquerda para a direita para desviar dos obstáculos que estão no seu caminho e pule com o personagem do seu telefone para sobreviver. Controle os dois personagens ao mesmo tempo sem cair para obter uma pontuação alta! Você pode desbloquear uma tonelada de skins diferentes para o seu telefone jogando. Você consegue se esquivar pelas ruas? Controles: Mover - setas / wasd Sobre o criador: Double Dodgers foi criado por Pelican Party. Eles são conhecidos por Nugget Royale e Ducklings.io, ambos jogáveis ​​aqui no Poki!

