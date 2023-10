Super Falling Fred é um jogo online gratuito e o último lançamento da "Série Fred" criada por Dedalord. Você joga este jogo tentando cair o máximo que puder, tentando evitar bater em qualquer objeto que apareça em seu caminho. Ao desviar dos obstáculos usando o teclado você ganha pontos ao longo do tempo. Assim como em Running Fred, há inúmeras recompensas a serem ganhas, quanto mais você cai.Como jogar?Você pode mover seu personagem usando as setas do teclado para evitar obstáculos. Evite principalmente acertar o crânio do seu personagem. Ao coletar moedas durante a queda, você pode comprar power-ups especiais ou ativar novos personagens.Quais personagens estão disponíveis?- Fred- Ogama B. Ladder- Haward Sparks- Zombie Fred- Jamie Prince- Martin Castor- Outragious B.- Crash T. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika DivaExiste algum código de trapaça?Não temos conhecimento de nenhum código de trapaça. Se você conhece um código de trapaça, envie-nos uma mensagem para compartilharmos aqui.Quem criou Super Falling Fred?Dedalord é o criador de Super Falling Fred, que faz parte da série maior de Fred. Eles também criaram Running Fred e Skiing Fred! Os criadores estão baseados na Argentina, América do Sul.

