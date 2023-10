Sling Kong é um jogo arcade criado pela Protostar onde você deve lançar seu personagem "Kong" para completar o nível. Pule, balance e muito mais para chegar o mais longe que puder no Sling Kong no Poki. Mas cuidado com armadilhas e obstáculos mortais. Você precisará evitar serras, incêndios, inimigos e muito mais para chegar ao topo! Jogue Sling Kong gratuitamente no Poki em seu navegador e desbloqueie personagens malucos para chegar ao sucesso!Sling Kong foi atualizado e agora contém mais personagens para desbloquear. Jogue os minijogos e obtenha novos recordes para desbloquear personagens dos mundos de ficção científica, aventura, era do gelo e flores.Mouse - clique e arraste para estilingueO Sling Kong foi criado pela Protostar, com sede na Austrália. Eles também são os criadores do Super Starfish.

Site: poki.com

