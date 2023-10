Crazy Party é um jogo de gerenciamento de cidade que apresenta uma coleção de minijogos multijogador. Você começa gerenciando uma pequena vila que tem alguns residentes Cutie morando nela. Aceite desafios de minijogos de seus vizinhos ou desafie-os você mesmo. Há uma variedade de minijogos como Sumo, Bite the Butt, Ice Racing, Tug of War, Rocket Battle, Fishing, Jump the Rope, FoFrogger e muito mais! Você pode jogá-los sozinho ou com seus amigos. Você pode gastar o dinheiro que ganhou com minijogos em lindos itens de personalização e skins. Na visualização da cidade, você também pode gerenciar seus recursos para desenvolver a vila dos seus sonhos. Complete missões, gire a roda de recompensas, desbloqueie conquistas, recrute novos Cuties, seja o melhor prefeito que esta cidade já viu!Selecione um minijogo usando o mouse e siga as instruções na tela.Crazy Party é criado por Cute Army. Jogue seu outro jogo de plataforma furtivo no Poki: A Cat StoryVocê precisa de uma conexão com a Internet para jogar Crazy Party no Poki.Você pode jogar Crazy Party no seu navegador sem instalar ou baixar gratuitamente no Poki.Sim, Crazy Party é totalmente seguro para jogar.

