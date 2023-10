Kate's Cooking Party é um jogo de gerenciamento de restaurante onde você trabalha como servidor e seu trabalho é ganhar o dinheiro do restaurante enquanto mantém os clientes satisfeitos. Tudo o que você precisa fazer é arrastar um grupo de clientes que estão esperando na fila do lado de fora e soltá-los em uma mesa. Eles ligarão para você para fazer o pedido assim que decidirem o que vão comer. Você precisa interagir com eles e anotar seus pedidos, depois entregá-los ao gerente do restaurante que notificará os chefs. Colete cada um de seus pedidos e entregue-os em tempo hábil, caso contrário eles ficarão irritados e descuidarão das gorjetas. Você desbloqueará novos pratos, novas estações, novos colegas de trabalho e muito mais à medida que continua servindo clientes satisfeitos. Compartilhe a Kate's Cooking Party com seus amigos e descubra quem consegue ganhar mais dinheiro servindo mesas!Interaja com os clientes para anotar seus pedidos e entregá-los ao gerente do restaurante. Colete alimentos e entregue-os à mesa em tempo hábil.Kate's Cooking Party foi criado pela ANV Games. Eles têm outros jogos de quebra-cabeça casuais no Poki: Z-Raid, Ocean e Laborer 2. Você pode jogar Kate's Cooking Party gratuitamente no Poki.Kate's Cooking Party pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

