Cat's Party é um jogo de habilidade baseado em física onde você é um gato sozinho na cidade escura tentando chegar à segurança de outros companheiros felinos. Há uma festa de gatos no telhado e sua tarefa é alcançá-la. Arraste e solte o cursor ou o dedo para fazer o gato voar. Segure-se nos parapeitos das janelas, plataformas, canos e basicamente em qualquer coisa em que você possa se agarrar - e pule mais alto! Tenha cuidado, pois o caminho para o topo não é moleza: você enfrentará obstáculos em movimento, plataformas que desaparecem e humanos hostis que o empurrarão para fora da varanda. Certifique-se de recolher os pedaços de comida espalhados para que você possa comprar peles legais para o seu gato! Compartilhe a Festa do Gato com seus amigos e mantenha a festa viva! Arraste e solte o cursor ou o dedo para fazer o gato voar. Chegue à festa no terraço no topo sem cair. Cat's Party foi criado pelo Sakkat Studio. Eles têm muitos outros jogos de pensamento e gerenciamento em Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! e DescentVocê pode jogar Cat's Party gratuitamente no Poki.Cat's Party pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Cat's Party. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.