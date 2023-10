Pick Up Associations é um jogo de raciocínio com dezenas de níveis desafiadores onde sua engenhosidade e criatividade são postas à prova. Estude cuidadosamente a imagem que lhe é dada e escolha as 3 figuras que melhor a simplificam. Qual é a primeira coisa que vem à mente? Que objetos você poderia usar nessa situação? Mostre sua habilidade criando associações visuais e prove o quão inteligente você é! Use o cursor do mouse ou o dedo para arrastar o objeto selecionado para os números. Pick Up Associations foi criado pelo Sakkat Studio. Eles têm muitos outros jogos de pensamento e gerenciamento em Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! e descida

Site: poki.com

