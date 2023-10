James Gun é um divertido jogo de habilidade criado pela Sakkat Studios. Você está preso e precisa pular da janela do seu amante agora! Tente pousar em seu carro esportivo sem cair para a morte certa. Segure-se nas saliências para diminuir a velocidade da queda, agarre-se em outra saliência e solte-a quando for seguro fazê-lo. Você logo descobrirá que a gravidade do seu relacionamento é muito mais perigosa do que aquela que está fazendo você escapar deste apartamento. Segure-se em uma borda - (mantenha pressionada) Barra de espaço, botão esquerdo do mouse ou seu dedo. Fuga Indecente é criada por Estúdio Sakkat. Jogue seu outro casual gratuitamente no Poki: Sweet Run e Ground Digger

Site: poki.com

