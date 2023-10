Salte de ladrilho em ladrilho e evite cair para a morte, enquanto esbarra constantemente em outros jogadores em TileFall.io. Neste jogo de plataforma inspirado em outro jogo de festa popular, as peças desaparecem sob seus pés assim que você pisa nelas. Os fãs de Among Us jogam online juntos para vivenciar seu título favorito de uma nova maneira. Corra e pule o mais rápido que puder para permanecer no nível o maior tempo possível, antes de cair no andar inferior. Você será um dos poucos jogadores que conseguirá manter a calma e permanecer no topo até o final da rodada?

Site: tilefall.io

