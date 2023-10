MadZOOng é um jogo de quebra-cabeça criado por Adgard. Em MadZOOng, você deve combinar os mesmos ícones de animais e tentar vencer todos os níveis. Selecione um bloco com um ícone de animal e clique novamente para movê-lo para outro bloco. Se dois animais iguais se tocarem, você ganha pontos e destrói as caixas adjacentes. Para obter o máximo de pontos, tente terminar o nível antes que o tempo à direita acabe. Vá em frente e jogue este emocionante jogo de quebra-cabeça!Encontre duas peças idênticas que possam ser conectadas sem obstruções.MadZOOng foi criado por Adgard. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

