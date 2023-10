Onet Master é a sequência do popular jogo de quebra-cabeça Onet Paradise. Encontre duas peças idênticas e conecte-as com três ou menos linhas retas! A conexão de peças abre novas opções para passar de nível ainda mais. Tente vencer todos os novos níveis. Fiquei preso? Você pode usar uma dica no topo da página para começar novamente. Você se tornará o verdadeiro Onet Master?Encontre duas peças idênticas que possam ser conectadas por três ou menos linhas retas clicando nas peças quem.Onet Master é criado por PotatoJam. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Monster Duo, Numbers, Bring me Cakes, Onet Paradise e Solitaire Klondike 2.0

Site: poki.com

