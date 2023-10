Bring me Cakes é um jogo de quebra-cabeça inspirado no conto de fadas do Chapeuzinho Vermelho. Só aqui você tem que coletar bolos para levar para sua avó. Você só pode se mover em linha reta, então você precisa descobrir uma maneira de chegar ao final do nível. Ao longo do caminho haverá obstáculos e lobos perigosos para você evitar. Desbrave os níveis e deixe a vovó feliz com seus bolos! Use itens especiais como dinamite, uma dica da vovó ou a reversão do seu último movimento para ajudá-lo no caminho. O jogo apresenta mais de 130 níveis divididos em 3 capítulos, a floresta, a mina e a terra gelada.Quem criou o Bring Me Cakes?Bring Me Cakes foi criado por PotatoJam. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Monster Duo, Numbers, Onet Master, Onet Paradise e Solitaire Klondike 2.0

