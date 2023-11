Numbers é um jogo de quebra-cabeça onde você abre blocos que podem interagir entre si. Você recebe uma tela em branco cheia de vários dígitos, e é seu trabalho combiná-los e estourá-los! Para fazer isso, selecione dois números idênticos, ou dois números que somam 10. Você pode fazer isso com blocos vizinhos verticalmente, blocos vizinhos horizontalmente e se não houver outro número entre eles. Você também pode colocar pares no final de uma linha e no início de outra linha se a soma for 10 ou se os números forem idênticos. Além disso, você pode emparelhar o primeiro e o último número do quebra-cabeça se eles seguirem as regras. Se você gosta de jogos de combinação ou sudoku, você vai adorar Números! Blocos de pares - Toque em um bloco para selecioná-lo e, em seguida, toque em outro para emparelhá-los. Os números são criados pelo Potato Jam. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Monster Duo, Onet Master e Onet Paradise, Bring me Cakes, Solitaire Klondike 2.0Você pode jogar Numbers gratuitamente no Poki.Numbers pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Numbers. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.