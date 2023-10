Monster Duo é um jogo de quebra-cabeça onde você conecta duas peças idênticas com três ou menos linhas retas. Semelhante ao conceito dos jogos Onet, esta experiência de mahjong tem uma interface gráfica deslumbrante, efeitos interessantes como brilhos, monstros fofos e, o mais importante, diversão sem fim! Explore e reviva uma floresta mística enquanto você supera seus estágios. Essas fases consistem em diversas dificuldades e surpresas, como pequenos monstros que na verdade são espíritos mágicos das Árvores Sagradas! Abra todos os minions para reviver a floresta mística! Tudo o que você precisa fazer em um nível é encontrar duas peças idênticas e combiná-las se não houver nada entre elas. Enxágue e repita até que não haja mais blocos no jogo. Vá em frente e salve esta floresta misteriosa! Emparelhar blocos - Toque em um bloco para selecioná-lo e, em seguida, toque em outro para emparelhá-los. Monster Duo é criado por PotatoJam. Jogue seus outros jogos de habilidade no Poki: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise e Solitaire Klondike 2.0. Você pode jogar Monster Duo gratuitamente no Poki.Monster Duo pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

