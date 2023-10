Mahjoctopus é um jogo de quebra-cabeça que combina as partes divertidas do mahjong e jogos de cartas clássicos como paciência. Nesta linda experiência de quebra-cabeça com tema subaquático, você classificará as peças em ordem crescente ou decrescente. Verifique o número na peça que está na parte inferior da tela e escolha uma nova carta da pilha até encontrar um número antes ou depois dela. Tocar em um bloco correto o moverá para a parte inferior do painel do jogo. Obtenha mais cartas do baralho se não tiver um número que possa ser emparelhado. Se você estiver preso, sinta-se à vontade para usar o desfazer power-up ou obter um bloco. Não se esqueça de tocar nas misteriosas criaturas marinhas que aparecem ocasionalmente para obter suas surpresas!Verifique o número no bloco que está na parte inferior da tela e escolha uma nova carta da pilha até encontrar um número isso vai antes ou depois. Você pode tocar em um bloco para movê-lo para o local apropriado. Mahjoctopus é criado por Adgard. Jogue seus outros jogos viciantes no Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng e Merge to MillionVocê pode jogar Mahjoctopus gratuitamente no Poki.Mahjoctopus pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

