Solitaire Reverse é um jogo de cartas onde as regras usuais do paciência são invertidas: agora você começa da posição final e tenta descer até a posição inicial. Seu objetivo é jogar as cartas que tenham exatamente um número acima ou abaixo do valor da carta aberta que está no canto inferior direito. Este jogo de paciência muda tudo! Vá em frente e gaste suas coroas suadas em novos temas e aproveite o jogo com novos e lindos cenários! Use o cursor para escolher a carta que deseja jogar e clique nela. Solitaire Reverse foi criado por DrMop. Confira seus outros jogos Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience e Solitaire Golf no Poki!

Site: poki.com

