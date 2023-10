Wordsmith é um jogo de tabuleiro onde você cria palavras colocando letras uma ao lado da outra. A premissa é bastante simples: quanto mais longa for a palavra que você criar, mais pontos você ganhará. Você pode gastar os pontos que ganhou para avançar ainda mais no jogo e desbloquear vários tipos de power-ups e melhorias, como letras/palavras duplas e triplas. Além disso, existem vários idiomas para escolher, como inglês, espanhol, francês e português. Vá em frente e tente formar a palavra mais longa possível! Clique nas letras para formar palavras. Selecionar - botão esquerdo do mouseWordsmith foi criado por DrMop. Confira seus outros jogos Monster Mash, Wordy Pop, Australian Patience e Solitaire Golf no Poki

Site: poki.com

