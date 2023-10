Spelling Bee é um jogo de palavras muito popular nos EUA. As regras do Spelling Bee são bastante simples. Encontre tantas palavras quanto possível em um conjunto de 7 letras. Todos os dias você recebe novas 7 letras - 6 simples e uma obrigatória. Você precisa clicar nas letras da tela ou do teclado para formar palavras com 4 letras. Nesse caso, você pode usar qualquer número de letras quantas vezes quiser, mas cada palavra deve conter uma letra central. Quanto mais palavras, mais pontos você ganha. Veja abaixo regras mais detalhadas.

