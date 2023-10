Tente adivinhar a palavra secreta! O Semantle Junior funciona exatamente como o Semantle, mas com palavras mais fáceis. Cada palpite deve ser uma palavra. Semantle lhe dirá o quão semanticamente semelhante ele acha que sua palavra é com a palavra secreta. Ao contrário daquele outro jogo de palavras, não se trata de ortografia; é sobre o significado. O valor de similaridade vem do Word2vec. A maior semelhança possível é 100 (indicando que as palavras são idênticas e você ganhou). O mais baixo em teoria é -100, mas na prática fica em torno de -34. Por “semanticamente semelhante”, quero dizer, aproximadamente, “usado no contexto de palavras semelhantes, em um banco de dados de artigos de notícias”. Palavras secretas podem ser qualquer parte do discurso, mas sempre serão palavras isoladas. É tentador pensar apenas em substantivos, já que é assim que funcionam os jogos semânticos normais de adivinhação de palavras. Não seja pego na armadilha! Como nosso conjunto de dados Word2vec contém alguns nomes próprios, as suposições diferenciam maiúsculas de minúsculas. Mas removi todas as palavras, exceto letras minúsculas, do conjunto de palavras secretas, e se sua palavra corresponder à palavra secreta, mas por maiúsculas e minúsculas, você vence de qualquer maneira. Então, se você quiser saber se a palavra é mais parecida com legal ou legal, você pode perguntar sobre ambos. O indicador "Chegando perto" informa o quão perto você está - se sua palavra for uma das 1.000 palavras normais mais próximas da palavra alvo, a classificação será dada (1000 é a própria palavra alvo). Se a sua palavra não for uma das 1000 mais próximas, você está com “frio”. (Por palavras "normais", quero dizer palavras sem maiúsculas que aparecem em uma lista muito grande de palavras em inglês; há muitas palavras em maiúsculas, com erros ortográficos ou obscuras que podem estar próximas, mas que não serão classificadas. Essas são marcado com "????"). Você precisará de mais de seis palpites. Você provavelmente precisará de dezenas de suposições. Há uma palavra nova todos os dias, onde um dia começa à meia-noite UTC ou às 19h do seu horário.

Site: semantle.com

