A árvore genealógica do reino vegetal (que os cientistas chamam de Viridiplantae) é ampla e bela... mas também complexa! Metaflora é um jogo que testa seu polegar verde, vendo quão bem você consegue navegar em seus galhos frondosos. Seu objetivo é descobrir a Planta Misteriosa de hoje com o mínimo de palpites possível. Suposições erradas restringirão a resposta por classificação taxonômica (reino, filo, classe, ordem, etc.). Quanto mais sua suposição tiver em comum com a resposta, mais você aprenderá sobre a Planta Misteriosa.

Site: flora.metazooa.com

