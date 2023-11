King of Mahjong é um jogo de quebra-cabeça que leva a experiência clássica do Mahjong a um nível totalmente novo. Seu objetivo é conectar duas peças idênticas usando três ou menos linhas retas. Desta vez, você desfrutará de uma aventura de Mahjong atualizada com uma grande variedade de lindas peças, incluindo borboletas, pedras preciosas, frutas e animais adoráveis! Mas isso não é tudo – este jogo oferece vários modos desafiadores para testar suas habilidades de resolução de quebra-cabeças. Desbloqueie o modo Maratona para jogar sem parar, compita com outros jogadores no modo PVP ou desfrute de algo novo todos os dias no modo Calendário! Para obter uma pontuação alta, tente combinar peças mais distantes umas das outras para ganhar mais estrelas. Divirta-se em King of Mahjong!

Site: poki.com

