Mahjong Cards é um jogo de tabuleiro criado pela Indiesoft. Mahjong Card oferece uma experiência única de mahjong, apresentando um baralho de cartas em vez das tradicionais peças de mahjong. Seu objetivo é combinar duas cartas iguais e tentar remover o baralho completo. Preste atenção ao fato de que você só pode remover peças livres que não estejam cobertas por outras peças, ou que tenham pelo menos um lado livre. Se tiver dúvidas, você pode usar a opção aleatória na parte inferior da página do jogo. Vá em frente e confira as cartas de Mahjong: as peças de baralho agora estão na moda! Combine duas cartas de mahjong idênticas clicando ou tocando nelas consecutivamente. As cartas de Mahjong são criadas pela Indiesoft. Eles criaram o incrível Puffy Cat. Você pode jogar gratuitamente no Poki.

Site: poki.com

