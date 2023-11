Get on Top é um jogo de luta para 2 jogadores criado por Bennett Foddy. Lute com seu amigo e tente bater a cabeça dele no chão para vencer a rodada. Use as teclas de movimento para pular, empurrar e puxar para ficar em cima do outro lutador. Você pode deslocar seu peso para trás, para frente e para cima. Faça o que for preciso para manter o pescoço e as costas tocando o chão. A primeira pessoa que marcar 11 pontos vence a partida.Move - teclas WASDMove - teclas de setaGet on Top é criado por Bennett Foddy. Este é o primeiro jogo deles no Poki.

Site: poki.com

