Typing Fighter é um jogo de luta desenvolvido pela MarketJS. Neste jogo você lutará contra seus oponentes digitando as frases que vê na tela. Digite com rapidez e precisão para liberar a potência máxima. Você pode carregar sua digitação e executar movimentos poderosos enquanto se inspira em mais de 200 frases e citações motivacionais. Vá em frente e demonstre o poder das palavras! E chutes.Digite as frases que você vê na tela usando o computador ou o teclado virtual.Typing Fighter é criado por MarketJS. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Power Badminton, Ludo Hero, math-trivia-lite e Super Girl Story

Site: poki.com

