A Cat Story é um jogo furtivo criado por Cute Army. Jogue como Kim, que tem a missão de salvar os Cuties da casa. Abra as gavetas e armários brilhantes para encontrar seus amiguinhos fofos e faça com que eles o sigam de volta à segurança do seu quarto. Se você vir o Vermelho, corra o mais rápido possível na direção oposta! Você pode desbloquear habilidades e atualizações e se tornar o melhor no resgate de pequenos animais. Vá em frente e experimente A Cat Story. Certifique-se de não deixar nenhum amigo para trás!Movimento - WASD ou setasTraço - Shift esquerdo (desbloquear primeiro)Smoke Bomb - Q ou X (desbloquear primeiro)Pausa - PA Cat Story é criado por Cute Army. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com A Cat Story. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.