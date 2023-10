Cat Room Blast é um jogo casual criado por Volkan Turan. Ajude nosso adorável gato a consertar seu apartamento resolvendo vários quebra-cabeças com animações satisfatórias. Você pode começar aplicando novos papéis de parede e azulejos, em breve comprará novos móveis e até instalará novos pisos no apartamento! Misturando de forma inteligente o gênero de decoração de casa com jogos de quebra-cabeça, Cat Room Blast é uma versão refrescante da clássica experiência de combinar 3. Vá em frente e experimente você mesmo, prometemos que você se divertirá muito neste quarto de gato. Use o botão esquerdo do mouse ou o dedo para escolher uma peça de quebra-cabeça. Cat Room Blast foi criado por Volkan Turan. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Cat Room Blast. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.