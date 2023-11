The Pillar é um jogo de quebra-cabeça em primeira pessoa que se passa em uma ilha misteriosa. Mova-se pelo lindo mundo misterioso e resolva todos os quebra-cabeças para terminar esta demonstração! Os gráficos e a trilha sonora são lindos e os quebra-cabeças ficam cada vez mais difíceis. Esta é a mais recente entrada emocionante no gênero de quebra-cabeças misteriosos. Você consegue terminar esta demonstração de The Pillar? Encontre os quebra-cabeças para resolvê-los clicando e arrastando as peças. Move - WASDO Pilar foi criado por PaperBunker s.r.o. Este é o primeiro jogo deles no Poki.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com The Pillar. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.