String Theory 2 Remastered é um jogo de quebra-cabeça criado por Lukas Donkers. Ajude Eva a localizar seus colegas perdidos nas assustadoras profundezas do espaço. Ajude-a a entrar em uma dimensão estranha cheia de mistérios esperando para serem resolvidos, companheiros de equipe esperando para serem encontrados e histórias esperando para serem contadas. Você é inteligente e corajoso o suficiente para terminar String Theory 2 Remastered? As cordas podem ser manipuladas clicando e arrastando. Você pode resolver o quebra-cabeça trazendo as formas coloridas para o slot apropriado.Interagir - botão esquerdo do mouseReiniciar - RString Theory 2 Remastered foi criado por Lukas Donkers. Jogue seu outro jogo de quebra-cabeça impressionante em Poki: String Theory Remastered.

Site: poki.com

