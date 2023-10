The Impossible Quiz 2 é a segunda parte do quiz de perguntas e respostas mais difícil da web. As perguntas ficaram ainda mais complicadas do que no primeiro teste, o que torna este jogo oficialmente o mais difícil disponível. O criador Splapp-me-do fez de tudo para garantir que você não conseguiria completar este quiz. 120 perguntas estão esperando por você para serem respondidas. Boa sorte!Este jogo original funciona sem Flash em qualquer dispositivo. Você respondeu todas as perguntas? Jogue The Impossible Quiz.Use o mouse para responder às perguntasO Impossible Quiz foi criado por Splapp-me-do. Ele também criou o The Impossible Quiz original e o quiz temático de Natal: The Impossible Quizmas.Naleksuh encontrou a maioria dos bugs neste jogo, e eles foram corrigidos graças a ele!

Site: poki.com

