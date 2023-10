🎅 The Impossible Quizmas é um jogo online de perguntas e respostas com tema natalino criado por Splapp-me-do. Este hilariante jogo de férias inclui muitas perguntas complicadas. Às vezes, você tem que escolher a resposta mais engraçada. Durante as outras rodadas, você deve encontrar itens escondidos. Encha sua estante de presentes enquanto ouve músicas de Natal.Este jogo original funciona sem Flash em qualquer dispositivo.Clique na resposta certa entre as quatro opções. Use Skips para pular uma questão específica do jogo. Cuidado com as bombas que têm um cronômetro para responder à pergunta antes que o tempo acabe ou acabe o jogo. O Questionário Impossível foi criado por Splapp-me-do. Verifique também o The Impossible Quiz original e o mais recente The Impossible Quiz 2.

Site: poki.com

