O Quiz Impossível é um quiz online que apresenta apenas perguntas muito difíceis. Muitas das perguntas têm duplo sentido, truques e trocadilhos e exigem que você pense fora da caixa. Das quatro respostas, apenas uma resposta está certa. São no total 110 questões. Você recebe apenas três vidas e perderá uma a cada erro que cometer. Este jogo original funciona sem Flash em qualquer dispositivo. Você respondeu todas as 110 perguntas? Jogue The Impossible Quiz 2.Clique na resposta certa entre as quatro opções. Use Skips para pular uma questão específica do jogo. Cuidado com as bombas que têm um cronômetro para responder à pergunta antes que o tempo acabe ou acabe o jogo. O Questionário Impossível foi criado por Splapp-me-do. Ele também criou a sequência The Impossible Quiz 2 e o 🎅 quiz temático de Natal: The Impossible Quizmas.

Site: poki.com

