Arithmetica é um jogo de quebra-cabeça onde você resolve questões matemáticas de maneira rápida. Basta clicar ou tocar no número correto da equação na tela. Cada resposta correta rápida aumentará seu cronômetro. Quando o tempo acabar, você perderá o jogo! Portanto, você deve resolver esses problemas o mais rápido possível para maximizar sua pontuação. Jogue Aritmética todos os dias para melhorar suas habilidades matemáticas e exercitar seu cérebro. Quantas questões matemáticas você consegue resolver em um minuto? Clique ou toque no número correto da equação rapidamente. Cada resposta correta rápida aumentará seu cronômetro. Quando o tempo acabar, você perderá o jogo. Arithmetica foi criado pela Eidosk. Jogue seus outros jogos de habilidade no Poki: Fast Typer, Fast Typer 2 e Fast Typer 3

