Speed ​​King é um jogo arcade único com elementos de plataforma e quebra-cabeças. Como membro rápido da família real, você tem o direito de destruir tudo o que existe em seu reino. Exerça esse direito esmagando cada caixa que você vê de maneira rápida. Você pode deslizar em qualquer direção para correr rapidamente. Continue deslizando pelo nível enquanto evita inimigos e obstáculos e presta atenção aos limites do nível para se mover na direção certa. Fácil, certo? Bem, uma maneira de descobrir. Entre no jogo, complete cada nível e retorne ao seu trono como o Speed ​​King! Use WASD ou as teclas de seta para avançar, retroceder ou lado a lado! No celular, basta deslizar na direção desejada!Speed ​​​​King foi criado por Martin Magni (Fancade). Jogue seu desafiador jogo de direção em plataforma de quebra-cabeça no Poki: Drive Mad!Você pode jogar Speed ​​​​King gratuitamente no Poki.Speed ​​​​King pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

