Super Fowlst 2 é um jogo de ação baseado em habilidade onde você ataca os inimigos para salvar o mundo. Você sente falta de Fowlst depois de terminar Super Fowlst? Bem, Fowlst retorna em uma nova aventura que trata de esmagar bandidos com um golpe. Os demônios são piores, os chefes são maiores e ainda só há uma galinha que pode detê-los! Existem estágios extensos gerados processualmente para conquistar, chefes enormes para derrotar e todos os tipos de dispositivos e dispositivos para interagir. Troque seu tesouro por poderes incríveis, como bombas de ovo e foguetes, para que você possa realmente mostrar aos demônios quem manda! Super Fowlst 2 tem tudo: Portais! Canhões! Serras circulares! Coisas espinhosas! Fogo!Clique ou toque no lado esquerdo da tela para pular para a esquerda, no lado direito para pular para a direita, deslize para cima para usar o item que você está segurando.Super Fowlst 2 é criado por Thomas K. Young. Certifique-se de jogar seus outros jogos incríveis no Poki: Super Fowlst e Dadish

Site: poki.com

