Você está pronto para um novo empreendimento de pai? Dadish 3 é um jogo de plataforma onde você é um papai rabanete encarregado de encontrar seus filhos. Um ônibus suspeito levou seus filhos para uma excursão, e seus sentidos paternais estão lhe dizendo que algo está errado e seus filhos podem ser transformados em sopa de rabanete! Resgate seus pequenos rabanetes espirrando água em um esgoto, perdendo-se no deserto, fazendo amizade e montando um golfinho e, relutantemente, reunindo-se com seu ex-cônjuge - ninguém menos que Momato! Você está pronto para a aventura Dadish mais divertida e desafiadora?Move - WASD ou teclas de setaPular - Barra de espaçoDadish 3 foi criado por Thomas K. Young, um desenvolvedor de jogos baseado na Nova Zelândia. Jogue seus outros jogos no Poki: Dadish, Dadish 2, Fowlst, Super Fowlst e Super Fowlst 2

Site: poki.com

