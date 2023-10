Fowlst é um jogo de ação onde você é uma galinha saltadora cujo objetivo é salvar o mundo destruindo demônios. Toque nos lados esquerdo e direito da tela para pular para esse lado, respectivamente. Desvie de balas, esmague monstros, pegue itens, enxágue e repita! Existem amplos estágios gerados processualmente para conquistar, enormes chefes para derrotar e todos os tipos de dispositivos e dispositivos para interagir. Existem armadilhas como rodas pontiagudas, mas também coisas interessantes como tubos de túneis que podem ajudá-lo no momento do combate. Seus inimigos também perderão dinheiro e vidas, o que será útil para aumentar suas chances de destruir o mal. Prepare-se para bicar seus inimigos!Mover para a esquerda - seta A ou para a esquerda (toque para a esquerda no celular)Mover para a direita - seta D ou para a direita (toque para a direita no celular)Use energia - seta W ou para cima (deslize para cima no celular)Se você' estiver jogando em um dispositivo móvel, toque no lado esquerdo da tela para pular para a esquerda, no lado direito para pular para a direita e deslize para cima para usar o item que você está segurando.Fowlst é criado por Thomas K. Young, um desenvolvedor de jogos baseado em New Zelândia. Jogue seus outros jogos no Poki: Dadish, Dadish 2, Super Fowlst e Super Fowlst 2

