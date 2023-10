Bunny Goes Boom é um jogo onde você controla um coelho através de uma plataforma ascendente e evita obstáculos. Toque nas laterais da tela para controlar os movimentos do coelho, evite inimigos com balões e tente chegar o mais longe possível!Mover - Teclas de seta ou lados esquerdo/direito da tela sensível ao toqueBunny Goes Boom foi criado pela SnoutUp Games, com sede na Lituânia. Você deve conhecer os jogos SnoutUp do jogo de tiro com tema suíno Cave Blast, do beat-'em-up Bacon May Die, do lutador de espadas Pork Chopper e do jogo de salto ninja Ninja Shurican e também do Iron Snout. Dê a todos uma chance de jogar Poki!

Site: poki.com

