Daily Dadish é um jogo de plataforma onde você é um papai rabanete encarregado de encontrar seus filhos. Salte e supere obstáculos para se reunir com seus filhos, custe o que custar. O que torna este jogo tão especial é o fato de que você encontrará um nível diferente a cada dia, ao contrário dos jogos Dadish anteriores. Existem 365 níveis exclusivamente feitos à mão e muitas surpresas esperando para você explorar. Com 10 personagens desbloqueáveis ​​e a trilha sonora incrível da série, você nunca ficará entediado jogando este jogo. Você está pronto para uma aventura de pai que dura um ano inteiro?Movimento - WASD ou teclas de setaPular - Barra de espaçoDaily Dadish é criado por Thomas K. Young, um desenvolvedor de jogos baseado na Nova Zelândia. Jogue seus outros jogos no Poki: Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst e Super Fowlst 2Você pode jogar Daily Dadish gratuitamente no Poki.Daily Dadish pode ser jogado em seu computador, telefone e tablets.

Site: poki.com

