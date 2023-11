There Is No Game é um jogo de quebra-cabeça complicado (ou não). Desobedeça as instruções, pois não existe jogo! Esta divertida aventura não envolve regras. Na verdade, todo o seu trabalho é ignorar o narrador! Quebre o título, brinque com o ícone do alto-falante e desbloqueie minijogos. Tente encontrar a cabra!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com There Is No Game. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.