Life: The Game on Poki é a melhor maneira de vivenciar uma jornada inteira, do nascimento à morte, em forma de jogo! Desde datas de estudo até datas reais, jogue Life: The Game e veja se sua vida é agradável ou desastrosa. Este jogo Life apresenta minijogos diferentes para cada fase da sua vida. A partir de 2020, existem quatro novos minijogos divertidos: Burger Madness, Study Session, Travel Puzzles e Rainbow Melody. Você pode jogar Life: The Game de graça, mas suas decisões erradas podem custar sua sobrevivência no jogo! Junte-se a milhares de jogadores online de Life: The Game e percorra vários minijogos divertidos!Use o mouse para se mover. Clique esquerdo para interagir.Life The Game é criado por Ohmaigawd. Eles também são os criadores da sequência do jogo, Afterlife: The Game.

Site: poki.com

